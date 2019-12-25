В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского

Джен Псаки сообщила, что программа Джо Байдена в Брюсселе все еще согласовывается.

В США не исключили встречи американского президента Джо Байдена и украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом журналистам во время регулярного брифинга в Вашингтоне рассказала официальный представитель администрации Джен Псаки. Чиновница заметила, что личное общение между политиками может состояться во время визита главы Белого дома в Брюссель. Рабочая поездка в Европу запланирована на конец марта. При этом программа лидера страны все еще согласовывается с партнерами.

Что касается возможной встречи с президентом Зеленским, то мы по-прежнему согласовываем детали поездки. Никакие варианты на данный момент не исключены…Если будут какие-то дополнительные изменения, мы вас известим Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее Белый дом сообщил, что президент Джо Байден в конце марта посетит Брюссель. Он заявлен как участник внеочередного саммита Североатлантического военного альянса.

Псаки: покупка Индией нефти у РФ по сниженным ценам не подпадала бы под санкции США.

Фото и видео: Белый дом