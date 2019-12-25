Псаки: покупка Индией нефти у РФ по сниженным ценам не подпадала бы под санкции США

В Белом доме призвали страны задумать о репутации из-за торгово-экономических связей с РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о том, что закупка Индией нефти у российской стороны по сниженным ценам не попадала бы под санкции США в отношении Москвы. Такую позицию чиновница высказала журналистам в Вашингтоне во время выступления на регулярном брифинге.

Наш сигнал любой стране продолжает, разумеется, заключаться в следующем: соблюдайте санкции, которые мы ввели и рекомендовали. Не считаю, что это стало бы нарушением. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом представитель США прокомментировала прессе данные о якобы существующих намерениях властей из Нью-Дели изучить предложение Москвы о закупке российской нефти по сниженным ценам. Псаки уверена в том, что странам, имеющим торгово-экономические связи с РФ, следует задуматься о своей деловой репутации.

Во Франции заявили, что новый пакет санкций против России затронет более 600 россиян.

Фото и видео: Белый дом