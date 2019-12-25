Во Франции заявили, что новый пакет санкций против России затронет более 600 россиян

Брюно Ле Мэр раскрыл подробности о четвертом санкционном антироссийском пакете.

Во Франции заявили, что новый пакет антироссийских санкций затронет более 600 граждан этой страны. Такое заявление перед европейскими журналистами сделал глава министерства по финансам Брюно Ле Мэр во время прибытия на саммит Евросоюза в Брюсселе, созванный на уровне глав финансовых ведомств. Чиновник не раскрыл прессе конкретные имена россиян, попавших "в черный перечень". Он подчеркнул, что ЕС рассматривает все варианты давления на Москву.

Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян…Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции. Брюно Ле Мэр, глава министерства финансов Франции

Напомним, что 14 марта послы 27 стран ЕС достигли договоренности по введению четвертого пакету санкций против России. Ограничения будут опубликованы и введены в действие с 15 марта после публикации постановления в "Официальном журнале ЕС".

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Фото и видео: European Commission

