Джен Псаки: США не видят признаков деэскалации со стороны России на Украине

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не видят признаков деэскалации с российской стороны на Украине. Такой позицией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Белом доме. Ее попросили прокомментировать ситуацию с продолжением специальной военной операции РФ на территории соседнего с Москвой государства.
Мы по-прежнему считаем, что, несмотря на слова, которые произносятся на этих переговорах, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения эскалации.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
По мнению американки, на данный момент у США нет никаких свидетельств о том, что российский лидер Владимир Путин делает что-либо для того, чтобы завершить свое наступление на украинской территории или предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Псаки предупредила о "значительных последствиях" для Китая при нарушении санкций против РФ.
Фото и видео: Белый дом
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