Джен Псаки: США не видят признаков деэскалации со стороны России на Украине

В Белом доме рассказали, что не видят действий властей РФ по остановке эскалации конфликта на Украине.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не видят признаков деэскалации с российской стороны на Украине. Такой позицией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Белом доме. Ее попросили прокомментировать ситуацию с продолжением специальной военной операции РФ на территории соседнего с Москвой государства.

Мы по-прежнему считаем, что, несмотря на слова, которые произносятся на этих переговорах, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения эскалации. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По мнению американки, на данный момент у США нет никаких свидетельств о том, что российский лидер Владимир Путин делает что-либо для того, чтобы завершить свое наступление на украинской территории или предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Псаки предупредила о "значительных последствиях" для Китая при нарушении санкций против РФ.

Фото и видео: Белый дом