Псаки предупредила о "значительных последствиях" для Китая при нарушении санкций против РФ

В Белом доме рассказали, что Пекину не следует помогать Москве.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки предупредила журналистов о "значительных последствиях" для Китая при нарушении антироссийских санкций. Чиновница ответила на вопрос прессы на регулярном брифинге в Вашингтоне о том, как именно США отреагируют на поведение Пекина, если КНР решит оказать поддержку РФ.

Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности … если они предоставят военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции или поддержат российские военные усилия, то это повлечет за собой значительные последствия. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница из Белого дома подчеркнула, что конкретные меры реагирования Вашингтон будет координировать со своими европейскими союзниками и партнерами. США будут внимательно следить за шагами властей Китая в отношении России.

Псаки: власти США ожидают роста стоимости бензина.

Фото и видео: Белый дом