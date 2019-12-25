Псаки: власти США ожидают роста стоимости бензина

В Белом доме рассказали о мерах по снижению стоимости на энергоресурсы в США.

Официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что власти США ожидают роста стоимости бензина. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме. Она заметила, что чиновники рассматривают меры реагирования для снижения стоимости на энергоресурсы.

Я не готова сейчас предсказывать, что произойдет дальше…Мы по-прежнему считаем, что она будет повышаться. Но мы пытаемся предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки подчеркнула на мероприятии, что уже можно заметить, что благодаря действиям правительства стоимость нефти в США немного снизилась. Среди предпринимаемых новых мер может быть дальнейшее взаимодействие руководства с крупными производителями нефти, а также принятие ряда мер внутри государства.

Псаки: экономика России сокрушена санкциями США и их союзников.

Фото и видео: Белый дом