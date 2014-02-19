Global Times: Россия и Китай должны объяснить США, куда не стоит вмешиваться

Учения КНР и РФ имеют как как политические, так и тактические цели, считает автор статьи.

Россия и Китай должны объяснить Соединенным Штатам, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом пишет Сун Чжунпин в своей статье китайской ежедневной газеты Global Times.

По его словам, совместные учения КНР и РФ имеют как как политические, так и тактические цели. Кроме того, они напрямую связаны с отводом военнослужащих Соединенных Штатов с территории Афганистана. Чжунпин отмечает, именно США обострили хаос в Афганистане после вывода своих сил, а также устраивают много проблем вокруг Пекина и Москвы.

Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности Шанхайской организации сотрудничества. Сун Чжунпин, автор Global Times

Он уверен, РФ и КНР обязаны донести до Соединенных Штатов, что им не следует вмешиваться во внутренние дела других государств.

Напомним, учения России и Китая "Сибу/Взаимодействие-2021" состоятся с 9 по 13 августа. В них будут задействованы около 13 тысяч военнослужащих, а также более 400 единиц вооружения и военной техники. В настоящее время российские военнослужащие осваивают современные образцы военной техники и вооружения армии КНР. Им предоставлены специальные тренажеры, кроме того, в курс вошли теоретические и практические занятия, включая стрельбы и вождение.

Ранее в США начались крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения.

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