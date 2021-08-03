Российские военнослужащие начали осваивать китайскую боевую технику

Сейчас они учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине армии КНР.

Российские военнослужащие впервые начали осваивать современные образцы военной техники и вооружения армии КНР. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

Данные мероприятия проходят в рамках подготовки к учению "Сибу/Взаимодействие-2021".

Так, в настоящее время военнослужащие ВВО учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине армии Китая. из сообщения Минобороны РФ

В военном ведомстве отметили, что обучение проходит при участии инструкторов армии КНР на базе "Цинтунся". Российским военнослужащим предоставлены специальные тренажеры, кроме того, в курс вошли теоретические и практические занятия, включая стрельбы и вождение.

Учения состоятся с 9 по 13 августа. В них будут задействованы около 13 тысяч военнослужащих, а также более 400 единиц вооружения и военной техники.

Ранее летчики Центрального военного округа отработали дозаправку в воздухе многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР в ходе учения в Челябинской области.

Видео: Минобороны РФ

