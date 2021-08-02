Летчики ЦВО отработали дозаправку боевых машин в небе

Экипажи выполнили как одиночные, так и парные подходы к топливозаправщику на высоте около 7000 метров.

Летчики Центрального военного округа (ЦВО) отработали дозаправку в воздухе многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР в ходе учения в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Экипажи выполнили как одиночные, так и парные подходы к топливозаправщику на высоте около 7000 метров. Самолеты сближались с Ил-78 до дистанции 10-15 метров. На скорости около 650 км/ч летчики отработали более 100 дозаправок.

В ходе выполнения сложнейшего элемента летной подготовки экипажи двух типов самолетов учились взаимодействовать с командиром топливозаправщика, который контролировал скорость и высоту полета, дистанцию между самолетами и очередность подходов к авиатанкеру.

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