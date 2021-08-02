Совместные учения миротворцев России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

Учения будут идти пять дней.

На границе с Афганистаном, на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Узбекистана, начались совместные российско-узбекистанские учения. Об этом сообщили пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В приветственном выступлении замначальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач. пресс-служба ЦВО

Учения будут идти пять дней, в них примут участие почти 1,5 тысячи военнослужащих с обеих стран.

Ранее петербургские военные развернули ложный зенитный ракетный дивизион.

Видео: Минобороны России