Совместные учения миротворцев России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

На границе с Афганистаном, на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Узбекистана, начались совместные российско-узбекистанские учения. Об этом сообщили пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
В приветственном выступлении замначальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач.
пресс-служба ЦВО
Учения будут идти пять дней, в них примут участие почти 1,5 тысячи военнослужащих с обеих стран.
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Видео: Минобороны России
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