Петербургские военные развернули ложный зенитный ракетный дивизион

В учениях использовали имитационную технику, в частности, комплект пневмоподпорных макетов ЛЗК-1. Последний позволяет с высокой точностью имитировать действия подразделения на боевых позициях.

В субботу, 31-го июля, специалисты инженерных подразделений Ленинградской общевойсковой армии ВВС и ПВО ЗВО провели тактико-специальное учение по сокрытию авиационной техники и созданию ложных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

На петербургском аэродроме отдельного вертолетного полка прошли учения, где военнослужащие отработали на практике задачи по сокрытию и имитации зон рассредоточения авиационной техники. Сообщается, что тренировка проводилась с использованием различных маскировочных средств на многоцелевых вертолетах Ми-8.

Особое внимание уделили развертыванию ложной позиции зенитного ракетного дивизиона. Для этого использовали имитационную технику, в частности, комплект пневмоподпорных макетов ЛЗК-1. Последний позволяет с высокой точностью имитировать действия подразделения на боевых позициях.

Отметим, что в учебно-методических занятиях участвовали более 50 специалистов по маскировке. Также использовали 20 единиц специальной техники.

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Фото: пресс-служба ЗВО