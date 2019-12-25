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В Ленобласти военные сдают нормативы по боевым стрельбам из гаубиц
Сегодня, 14:01
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В Ленобласти военные сдают нормативы по боевым стрельбам из гаубиц

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Под Лугой на военных учениях задействовали "Зоопарк-1".

19 июля военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в городе Луга Ленинградской области, приступили к исполнению боевых стрельб артиллерии в рамках учений, сообщает пресс-служба ЗВО. Участники тренировочных боевых действий вели огонь по укрепленным и бронированным объектам предполагаемого противника. 

Цели были размещены на расстоянии от семи до пятнадцати километров; стрельба по ним велась прямой наводкой и из закрытых огневых позиций расчетами 152-мм самоходных гаубиц 2С3М "Акация" и 2С19 ""Мста-С". Параллельно сдавались нормативы по разворачиванию и загрузке орудий, выдвижению на позицию, маскировке и уворачиванию от ответного огня. Более двухсот военнослужащих тренировались в выстраивании траектории стрельбы, слежке за воздушным пространством и использовании радиолокационных комплексов разведки "Зоопарк-1" и звукометрического комплекса АЗК-7М.

Жители близлежащих населенных пунктов, не осведомленные о проведении стрельб, были немало испуганы неожиданным грохотом орудий. 

Ранее Западный военный округ анонсировал недельные учения с участием семи тысяч военнослужащих. 

Фото: пресс-служба ЗВО

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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