В недельных военных учениях в Ленобласти примут участие более 7000 военнослужащих

На масштабных военных маневрах в Ленинградской области отработают учебно-боевые задачи.

В Ленинградской области пройдут масштабные военные учения с участием соединений и частей общевойсковой армии, дислоцированных в регионе, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Более 7000 военнослужащих в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи и отрабатывать действия по приведению подразделений в различные степени боевой готовности. В учениях задействуют 700 единиц специальной военной техники.

От личного состава потребуется продемонстрировать умение действовать в оборонительных и наступательных операциях, в совершенстве владеть штатным оружием, противостоять диверсионно-разведывательным группам и обезвреживать беспилотные летательные аппараты условного противника.

Общей задачей в рамках учений является выработка единых для всех соединений и воинских частей нормативов по боевой готовности, оптимизация управления, налаживание оперативности и эффективности использования сил и ресурсов.

Ранее молодые летчики ЗВО отработали учебно-тренировочные полеты на Ми-8.

Фото: пресс-служба Западного военного округа