Артиллеристы ЗВО ударом САУ "Малка" уничтожили узел связи ВСУ

В МО РФ рассказали о выполнении задачи в зоне СВО.

Боевые расчеты российских 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Малка" от Западного военного округа ликвидировали на купянском направлении узел связи Вооруженных сил Украины. Соответствующими видеокадрами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В ролике заметно, что сначала техника выдвинулась из укрытия на огневую позицию, после чего состоялся процесс наведения на цель. Далее система подачи снаряда в ствол сработала в автоматическом режиме. Специалисты добавили, что "Малка" способна наносить с удаления в несколько десятков километров. В очередной раз разведка смогла вскрыиь местонахождение ретрансляционного узла КВ- и УКВ-связи противника. Огнем из САУ "Малка" данный объект ВСУ был уничтожен. По завершению стрельбы отечественный расчет переместился на запасные позиции во избежание ответного удара.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 250 военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России