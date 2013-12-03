Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении поразили около 130 целей Вооруженных сил Украины. Противник лишился ранеными и убитыми не менее 255 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Эксперт уточнил, ч то огнем артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации в зоне СВО поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, размещенные в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

"Востоком" сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России