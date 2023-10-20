"Востоком" сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки при поддержке артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районах Новомайорского, Старомайорского и Новодаровки на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнём артиллерии уничтожены склад боеприпасов в районе Старомайорского и один пикап. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии уничтожили места сосредоточения живой силы и техники боевых подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ,127-й и 128-й бригад территориальной обороны, находящихся в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Угледар, Старомайорское в Донецкой Народной Республики и Приютном в Запорожской области.

Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард".

Фото и видео: Минобороны России