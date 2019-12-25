В Петербурге молодые летчики ЗВО отработали учебно-тренировочные полеты на Ми-8

Молодые офицеры на вертолетах Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-28УБ ("Ночной охотник") отработали основные элементы пилотирования: "висение", "полёт по кругу", "полёт с одним задросселированным двигателем".

В субботу, 10 июля, в Петербурге молодые пилоты провели учебно-тренировочные полеты на Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Молодые офицеры на вертолетах Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-28УБ ("Ночной охотник") отработали основные элементы пилотирования: "висение", "полёт по кругу", "полёт с одним задросселированным двигателем" и другие. Учения проходили под руководством опытных инструкторов – летчиков 1 класса в дневной и ночное время.

Ранее Piter.tv сообщал, что вертолет Ми-28НМ получил ракетное оружие нового поколения. При этом оно будет как управляемым, так и неуправляемым.

Фото: пресс-служба ЗВО