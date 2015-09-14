Эксперт рассказал об обновленных возможностях ударного воздушного борта.

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получил ракетное оружие нового поколения. При этом оно будет как управляемым, так и неуправляемым. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор "Боевых вертолетов" от Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова. Авиационные средства поражения цели пополнились арсеналом из многоцелевых ракет, способных ликвидировать объект без попадания в зону эффективного применения ПВО вражеской стороны. Также экипажи бортов получат бомбовое вооружение различного калибра.

Вертолеты способны получать оперативные данные и актуальные сведения о противнике и условиях ведения боевых действий. Для этого пилоты используют информационные от разведывательных средств. В качестве объекта поддержки может выступать как беспилотник, так и командный пункт.

Апробация вертолета Ми-28НМ, вооруженного новыми многофункциональными управляемыми ракетами, подтвердила высокую эффективность этого вооружения. Виталий Щербина, главный конструктор "НЦВ Миль и Камов"

Обновленные возможности Ми-28НМ решают вопросы оптимизации характеристик полета в район боевого применения в режиме реального времени. Вертолет способен в автоматизированном режиме определять параметры захода на цель, включая такие характеристики как высота полета, направление, скорость, эшелон использования ракеты.

В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб.

Видео: Youtube/TASS