Тяжело ранены еще двое, одного человека ищут.

В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб. Об этом рассказали представители Северо-Западного управления Следственного Комитета по транспорту. Известно, что после крушения борта Robinson двое считаются пострадавшими. Их состояние - тяжелое. Еще одного члена экипажа разыскивают специалисты. Инцидент произошел около острова Мудьюнгв районе Белого моря.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта пресс-служба СК РФ по региону

Напомним,что трагедия зафиксирована в 21:25. Экстренным службам поступило сообщение о падении вертолета в районе 1,5 км от берега острова Мудьюг. Вертолет принадлежит компании "Малышева Ком/S". К месту событий направилась бригада ГУ МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Видео: МЧС России

