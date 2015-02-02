СМИ: В Израиле после крушение трибуны в синагоге госпитализировали более 200 человек

В результате инцидента погибли два человека.

В результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима были доставлены в медицинские учреждения 219 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское радио Kan.

По данным СМИ, около 15 человек в настоящее время находятся в состоянии, которое оценивается как тяжелое. Другие пострадавшие получили в результате ЧП легкие и средние травмы.

В посольстве России сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

Напомним, вечером 16 мая во время службы в синагоге в Гиват-Зеэв обрушилась трибуна с прихожанами. В результате инцидента погибли два человека. Полиция Израиля начала расследование по факту произошедшего.

Ранее Израиль ударом ракет разрушил 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы СМИ.

Видео: YouTube / Natanel Suliman