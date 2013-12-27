Пострадала высотка "Аль-Джаля" в палестинском анклаве.

Израиль ударом ракет разрушил 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы СМИ. По информации от арабского телеканала Al Arabiya, в здании "Аль-Джаля" находились представительства мировых изданий, частные компании и апартаменты. Объект ликвидирован четырьмя боеголовками, отправленными с территории еврейского государства по палестинскому анклаву.

"Аль-Джаля" стала четвертым небоскребом, уничтоженными силами армии обороны Израиля ЦАХАЛ. Среди разрушенных помещений был офис катарской телекомпании, а также информационного агентства Associated Press. В Израиле уточнили, что заранее предупредили местно население об ударе по объекту. Очевидцы уточнили, что им пришлось разбегаться в панике. Проверяется информация о возможных пострадавших или погибших.

СМИ: один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела.

Фото: Telegram/Военный обозреватель