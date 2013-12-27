ХАМАС "забрал" десятую жертву со стороны Израиля.

СМИ: один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела. Местный житель стал десятой жертвой со стороны Израиля в эскалации конфликта с палестинским анклавом. Об этом сообщили местные журналисты с израильской радиостанции Kan. Ранее ХАМАС объявил о начале массированной атаки на центральную часть еврейского государства.

После сигналов тревоги в Гуш-Дане во время проверки 50-летний мужчина был найден в тяжелом состоянии без сознания. После попыток реанимации врачи зафиксировали смерть. заявление медиков

Ранее правоохранительные органы проинформировали население о том, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригороде Тель-Авива. Ранения получили несколько человек. На месте инцидента сгорели несколько транспортных средств. Граждан об угрозе предупредили воздушные сирены. Боеголовки долетели также до граничащих с анклавом Палестины районов, города Ашдод.

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