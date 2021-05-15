ХАМАС снова атакует израильские города ракетами.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве. Об этом сообщили местные жители. По информации от представителей радикального палестинского движения ХАМАС, из сектора Газа по территории израильского города выпущено несколько десятков боеголовок.Также звуковые уведомления слышны в городах-спутниках в центральной части страны.

Сирены звучат в районе Большого Тель-Авива пресс-служба ЦАХАЛ

Боевое крыло палестинского анклава сообщило в интервью для радиостанции Donia Al-Watan о том, что "грады ракет" выпущены около 13:30 по местному времени (совпадает с московским) в качестве ответа на последние разрушения в секторе Газа и причиненных жертв. В частности, погибли беженцы в лагере Эш-Шаты к западу от города Газа. По предварительным сведениям, от воздушных ударов там скончались 10 человек, из которых 8 - несовершеннолетние.

СМИ показали прямые попадания в Сдероте и Ашкелоне.

Фото и видео: Telegram/Милитарист



