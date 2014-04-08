СМИ показали прямые попадания в Сдероте и Ашкелоне

Жертвой воздушного обстрела стал пятилетний ребенок.

На видео попали прямые попадания в Сдероте и Ашкелоне. Ракетный обстрел зафиксирован вечером 12 мая в центральной и южной части Израиля. Во время попадания боеголовки в одно из зданий погиб ребенок. Еще одна женщина получила тяжелые ранения. Пострадали еще семь местных жителей.

Стоит уточнить, что в Сдероте было прямое попадание в жилой дом. Жертвой стал пятилетний мальчик, ранена его мать. Заместитель главы отделения "Ихуд ацала" по городу Яаков-Исраэль Бар-Йохай рассказал прессе, что прибыл на место трагедии вместе в бригадой интенсивной терапии, но спасти ребенка не удалось.

После этого очевидцы зафиксировали сигналы воздушной тревоги в Ашкелоне. Мэрия города попросила жителей укрыться в бомбоубежищах и оставаться там до новых распоряжений. После этого аналогичные сирены зазвучали в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Холоне, Явне, округе Шфела. Далее - сигналы услышали евреи в южной части страны - в Ашдоде и в Ашкелоне. В последнем населенном пункте также зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

В Шаар ха-Негев ракета из сектора Газа попала в детский сад. В момент обстрела здание было пустым, поэтому пострадавших и погибших нет.

ХАМАС выпустила в сторону Тель-Авива десятки ракет.

Видео: TG / Военный обозреватель