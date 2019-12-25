За ночь сектор Газа выпустил по еврейскому государству 200 боеголовок.

Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа. Такое заявление сделали представители армии обороны еврейского государства. В пресс-службе ЦАХАЛ заметили, что к утру 15 мая члены радикального палестинского движения ХАМАС обстреляли территорию соседней страны 200 боеголовками. Статистика представлена за период с 19 часов вечера по 7 часов утра.

Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что официальный представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман в собственном Twitter-аккаунте объяснил подписчикам, что за прошедшую ночь авиацией Израиля ликвидировано несколько ракетных пусковых установок палестинского анклава. С их помощью ХАМАС обстреливал прибрежные регионы. С начала эскалации конфликта боевики запустили по Израилю более двух тысяч ракет.

Фото:Youtube/Bloomberg Markets and Finance