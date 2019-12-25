Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами.

Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа. Об этом в социальных сетях сообщили представители армии ЦАХАЛ. В ночь на 15 мая силы авиации атаковали цель расположенную на севере палестинского анклава.

Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что в субботу армия обороны Израиля сообщила о том, что ракетные обстрелы из сектора Газа обрушиваются на такие города как Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот, а также на прилегающие к сектору Газа районы. После этого силам израильской армии удалось дважды поразить пусковые установки Палестины.

Ракетный удар ХАМАС по израильскому порту вызвал мощный взрыв.

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