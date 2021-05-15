Ракетный удар ХАМАС по израильскому порту вызвал мощный взрыв

Ракета, выпущенная из сектора Газа, устроила пожар в Ашдоде.

Ракетный удар ХАМАС по порту еврейского государства вызвал мощный взрыв. Об этом сообщили в социальных сетях представители армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, боевики радикального палестинского движения произвели обстрел территории страны. Одна из ракет, отправленная из сектора Газа, приземлилась на топливный резервуар. Инцидент зафиксирован в городе Ашдод. После этого начался пожар.

Израильские военные подчеркнули, что атака не останется без ответа. После этого ВВС страны совершили воздушные удары по нескольким ракетным пусковым установкам палестинцев, а также по двум "террористическим структурам" ХАМАС в секторе Газа.

ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем.

Фото и видео: Twitter/Israel Defense Forces

