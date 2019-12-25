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ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем
Сегодня, 8:18
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lesjasap

ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем

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Требования палестинского движения переданы посредникам в переговорах с Израилем.

ХАМАС назвал требования для установления перемирия с Израилем. Соответствующее заявление сделал руководитель политического бюро радикального палестинского движения Халед Машааль в интервью для телеканала TRT Arabic. В эфире чиновник уточнил, что проинформировало посредников в переговорах с еврейским государством о том, что основным требованием для деэскалации конфликта является полное прекращение огня по сектору Газа.

Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме. Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии.

Халед Машааль, представитель ХАМАС

В ХАМАС требуют от Израиля вывести силовиков с территории мечети аль-Акса в Восточном Иерусалиме, обеспечить свободный доступ всех молящихся в ней, а также остановить выселение жителей арабского района Шейх-Джаррах и освободить всех задержанных.

Эрдоган заявил о поддержке палестинцев Иерусалима Турцией.

Фото: Pixabay.com

Теги: израиль, палестина, переимирие, сектор газа, хамас
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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