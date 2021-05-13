Армия Израиля сообщила о пусках более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа за три дня

ЦАХАЛ пообещал ХАМАСу ответить на воздушные обстрелы.

Армия Израиля сообщила о пусках более 1,5 тысяч ракет из сектора Газа за три дня. Такое заявление появилось в Twitter-аккаунте ЦАХАЛ. По информации от военнослужащих еврейского государства, боеголовки вылетели со стороны палестинского анклава. Их выпустили члены радикального движения ХАМАС.

За последние три дня ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что с вечера понедельника Израиль и сектор Газа ведут непрерывные обстрелы территории. Ракетные удары начались после беспорядков около мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Там пострадали более 700 палестинцев. В ХАМАС сообщили об отправке 12 мая по направлению к Тель-Авиву и Беэр-Шеве около 200 ракет. Ранее массированному нападению подверглись города Ашкелон и Ашдод.

Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа. Ракета ХАМАС пробила Железный купол в городе Ришон ле-Цион.

Видео: Youtube/REC Academy, The Sun