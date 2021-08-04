Large Scale Exercise продлятся до 16 августа.

В США начались крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения. Об этом рассказали в пресс-служба американских ВМС. Известно, что операция получила название LSE 2021 (Large Scale Exercise 2021). В ней задействованы силы боевых кораблей и амфибийно-десантных сил. Мероприятия продлятся до 16 августа. Военные отрабатывают сценарии, которые основаны на необходимости глобального противодействия напавшим противникам.

LSE 2021 являются самыми крупными учениями ВМС США со времен холодной войны. Последние учения такого масштаба проводились американцами только в 1981 году. Тренировки призваны продемонстрировать стремление и готовность НАТО и Вашингтона действовать в рамках стратегического соревнования с оппонентами. В ВМС США заметили, что союзники способны реагировать на угрозы и координировать действия сразу на нескольких театрах боевых действий, включая Черное море, Восточное Средиземноморье, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря.

В операции участвуют 36 кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли. Привлечена палубная и морская авиация, морская пехота. Задействованы 25 тысяч военнослужащих. Учения ведутся в 17 часовых зонах.

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Видео: YouTube / U.S. Navy