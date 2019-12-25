В НАТО рассказали о возможности удара по России в Черном море

Удар последует вследствие провокации со стороны РФ.

Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, корабли Североатлантического Альянса в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Business Insider.

Берк подчеркнул, атака может осуществиться, если РФ позволит себе провокацию в отношении сил военно-политического блока, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.

Можно сказать, что они подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми. Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь требовать от своих командиров терпеть первый удар в челюсть. Роберт Берк, командующий ВМС США

По его словам, российские истребители зачастую сопровождают самолеты НАТО над акваторией Черного моря, однако их действия военных РФ являются актом агрессии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море.

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