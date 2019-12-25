В МИД РФ прокомментировали слова Дмитрия Кулеба о необходимости противодействия Москве в акватории Черного моря.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море. Чиновница прокомментировала в собственном Telegram-канале слова министра МИД Украины о том, что Москва делает из акватории региона "внутреннее озеро", в которому будет закрыт доступ другим странам. В связи с этим Киев готовится предпринять встречные решения.

Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что отношения между Москвой и Киевом ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада утвердило документ, в котором РФ признана государством-агрессором.

МИД РФ назвал несостоятельными обвинения по крушению самолета Качиньского.

Фото: МИД России