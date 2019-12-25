  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украина обсуждает с Грузией, Молдавией и НАТО противодействие России в Черном море
Сегодня, 14:15
41
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Украина обсуждает с Грузией, Молдавией и НАТО противодействие России в Черном море

0 0

Дмитрий Кулеба оценил визит Зеленского в Грузию.

Украина обсуждает с Грузией, Молдавией и НАТО противодействие России в Черном море. Такое заявление на официальной странице сообщил глава местного внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник прокомментировал результаты встречи президента Владимира Зеленского с грузинскими политиками и дипломатами. Спикер объяснил журналистам в видеообращении, что Киев ищет способы выровнять ситуацию с безопасностью в регионе. Этот вопрос поднимался в ходе предметных обсуждений в Тбилиси.

Мы их сейчас обсуждаем как с грузинами, молдаванами, так и с причерноморскими государствами - членами НАТО, которые являются дружественными нам, - Румыния, Болгария и Турция.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины полагают, что если страны Североатлантического альянса, а также их партнеры (Грузия, Украина и , возможно, Молдавия) не объединят усилия по противодейстию Москве в Черном море, то Россия может превратить эту акваторию в свое внутреннее озеро и будет полностью "властвовать в зоне".

Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину.

Фото: Pixabay.com

Теги: грузия, дмитрий кулеба, мид, молдавия, черное море
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии