Украина обсуждает с Грузией, Молдавией и НАТО противодействие России в Черном море. Такое заявление на официальной странице сообщил глава местного внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник прокомментировал результаты встречи президента Владимира Зеленского с грузинскими политиками и дипломатами. Спикер объяснил журналистам в видеообращении, что Киев ищет способы выровнять ситуацию с безопасностью в регионе. Этот вопрос поднимался в ходе предметных обсуждений в Тбилиси.
Мы их сейчас обсуждаем как с грузинами, молдаванами, так и с причерноморскими государствами - членами НАТО, которые являются дружественными нам, - Румыния, Болгария и Турция.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
В МИД Украины полагают, что если страны Североатлантического альянса, а также их партнеры (Грузия, Украина и , возможно, Молдавия) не объединят усилия по противодейстию Москве в Черном море, то Россия может превратить эту акваторию в свое внутреннее озеро и будет полностью "властвовать в зоне".
Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину.
Фото: Pixabay.com
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