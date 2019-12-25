В МИД РФ оценили приезд Терезы Рибейро в Киев для решения проблем свободы слова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину. Об этом чиновница сообщила в собственном Telegram-аккаунте. Она оценила рабочую поездку представителя организации по вопросам свободы слова Терезы Рибейро в Киев. По мнению Захаровой, ОБСЕ серьезно не разобрали "безобразия", происходящие на территории данного государства.

Запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению МИД РФ, представитель ОБСЕ сделала лишь робкие замечания правительству Украины с "отретушированными намеками и абстрактными пожеланиями". Захарова уточнила, что при этом Дмитрий Кулеба (глава МИД) расхваливал передовой опыт Киева в борьбе с дезинформацией в медиапространстве. В Москве полагают, что в переводе с украинского это означает зачистка любой точки зрения, отличающейся от официальном позиции.

Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане.

Фото: МИД России