Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане

В МИД РФ оценили высказывание дипломата из Евросоюза о ситуации на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила слова лидера верховной дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане. Речь дипломата чиновница прокомментировала в собственном аккаунте в Telegram.

И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Боррель заявил об "общей ответственности" за происходящее на Ближнем Востоке. С таким заявлением дипломат выступил на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность". Он объяснил коллегам, что ЕС поддерживает инклюзивные процессы Кабула. Он уверен, что победа боевиков из "Талибана" (запрещенное на территории РФ террористическое движение) приведет к изоляции всего региона.

Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого.



Фото: МИД России