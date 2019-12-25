Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Белого дома об эвакуации населения Афганистана, которые помогали американским военным на территории государства, цитатой писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в конце июля из Афганистана начнут вывозить местных жителей, которые каким-либо образом помогали войскам Соединенных Штатов.
Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты достаточно спешно отводят свои войска с территории Афганистана.
Фото: МИД РФ
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