МИД РФ назвал несостоятельными обвинения по крушению самолета Качиньского

Мария Захарова оценила слова замглавы Польши о "нецивилизованности" Москвы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала несостоятельными обвинения по крушению самолета польского президента Леха Качиньского. В собственном Telegram-канале она прокомментировала заявление замглавы МИД Варшавы Марчина Пшидача. Он обвинил Москву в неуважении принципов цивилизованного мира. Речь шла об отказе РФ вернуть обломки упавшего в 2010 году самолета.

МИД уже неоднократно заявлял, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения, вещественные доказательства должны находиться на территории РФ. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница оценила позицию Польши по вопросу международного права. С точки зрения Варшавы, Россия не может хранить вещественные доказательства по делу на своей территории. Эту позицию Захарова считает несостоятельной. Она напомнила, что эксперты обеспечивают доступ к доказательствам польским следователям. Также Польша неоднократно ставилась в известность о процедуре возвращения доказательств.

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Фото: МИД России