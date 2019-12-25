Марчин Пшидач оценил расследование трагедии с президентским самолетом, которая произошла в 2010 году.

Польша отказалась считать Россию цивилизованной страной. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Марчин Пшидач в интервью для местного издания wPolsce. Чиновник обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира". Таким образом он прокомментировал отказ РФ вернуть Варшаве обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.

Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества. Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Специалист полагает, что в настоящее время дипломатические контакты между странами возможны исключительно на низком уровне. При этом Пшидач отметил, что Варшава стремиться оказать давление на РФ при помощи привлечения союзников по ЕС.

Напомним, что в РФ говорили о том, что обломки самолета, упавшего под Смоленском, находятся на территории страны по действующему законодательству. До завершения процессуального расследования они будут находиться под контролем следствия. Обломки считаются вещественными доказательствами. В Генпрокуратуре Польши также ведется собственное расследование трагедии. Оно продлено до конца 2021 года.

В Польше проходят памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины катастрофы под Смоленском.

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