Генпрокуратура направила в Польшу запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Качиньского

Стенограмма разговора включена в уголовное дело.

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Леха Качиньского. Ведомство запрашивает стенограмму телефонного разговора погибшего польского лидера с братом. Звонок был совершён накануне трагедии под Смоленском.

Об этом сообщает официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

О состоявшемся накануне крушения самолёта телефонном разговоре написали польские СМИ. В публикациях сказано, что "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Стенограмма этого разговора включена в уголовное дело, возбуждённое в Польше.

В Польшу направлен запрос о правовой помощи. Андрей Иванов, представитель генеральной прокуратура РФ

Он отметил, что у российской стороны нет оснований сомневаться в причине катастрофы. По мнению правоохранителей, крушение произошло из-за ошибок членов экипажа — они приняли решение совершить посадку в условиях, когда отсутствовала видимость.

Ранее Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу.

Видео: СК России