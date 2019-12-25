Трагедия с президентским самолетом произошла 10 апреля 2010 года.

В Польше проходят памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины катастрофы под Смоленском. Во многих городах в 08:41 по местному времени (09:41 по московскому времени) вспоминают жертв трагедии, произошедшего с президентским самолетом Ту-154М, которая произошла 10 апреля 2010 года. Из-а распространения коронавируса официальные мероприятия проводятся в ограниченном режиме.

В Варшаве у памятников погибшему Леху Качиньскому и жертвам крушения установлены ограждения. Правоохранительные органы оцепили площадь и закрыли доступ к ней желающим. Утром 10 апреля там возложили цветы и траурные венки официальные лица.

Брат погибшего в крушении государственного лидера и председатель правящей польской партии Ярослав Качиньский одним из первых почтил память родственника. Он принял участие в богослужении, после чего направился на церемонию у президентского двора и памятников, находящихся на площади Пилсудского.

Действующий президент Анджей Дуда также почтил память погибших в Кракове. Церемония прошла в Королевском замке Вавель, где похоронены Лех и Мария Качиньские.

В Польше "поймали момент" взрыва на самописце Ту-154 Качиньского.

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