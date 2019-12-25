Польша обеспокоена из-за отзыва Данией разрешения на строительство конкурента "Северного потока-2"

Газопровод Baltic Pipe, по планам строителей, должен снизить зависимость российского газа.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач предположил, что отзыв разрешения на строительство связан не только с заботой об экологии, передает РИА Новости. Накануне Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия изменил решение насчет прокладки участка газопровода Baltic Pipe на территории страны.

Конечно, мы будем стараться как можно скорее выяснить этот вопрос, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Польский политик пояснил, что решение касается только участка газопровода на территории Дании. Два других участка трубы в безопасности.

Baltic Pipe должен обеспечить поставку газа с норвежского шельфа, тем самым снизив зависимость стран от поставок российского газа. Отрезок газопровода по территории Дании составляет примерно 210 километров.

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