Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку-2"

Украина надеется принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США. Об этом украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил изданию Welt.
По словам посла, строительство газопровода бьет Киев "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.
Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении.
Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ
Мельник заявил, что Вашингтон и Берлин могут достигнуть соглашения "за счет Украины", что может обернуться катастрофой для взаимного доверия.
Ранее мы сообщали, что США могут вмешаться в сертификацию "Северного потока-2"
Фото: pixabay
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