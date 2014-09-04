Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку-2"

Представитель Украины заявил, что строительство магистрали бьет Киев "в самое сердце".

Украина надеется принять участие в обсуждении "Северного потока — 2" вместе с Германией и США. Об этом украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил изданию Welt.

По словам посла, строительство газопровода бьет Киев "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.

Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении. Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ

Мельник заявил, что Вашингтон и Берлин могут достигнуть соглашения "за счет Украины", что может обернуться катастрофой для взаимного доверия.

Ранее мы сообщали, что США могут вмешаться в сертификацию "Северного потока-2"

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