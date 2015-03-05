Глава СК изучит обращение депутатов Петербурга о сносе исторических зданий в центре

Депутаты Петербурга обратились к Бастрыкину днем ранее.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучит обращение депутатов Петербурга, которые просят защитить исторические здания от сноса. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили на официальном сайте ведомства.

Напомним, что днем ранее депутаты муниципальных образований и ЗакСа обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину. В заявлении отметили, что петербургские градозащитники заметили "преступную тенденцию сноса под предлогом „советскости" или аварийности зданий XIX — начала XX веков". По мнению депутатов, это происходит из-за "попустительства застройщикам" КГИОП.

В документе указаны примеры самых громких случаев сноса, которые произошли за минувшие три месяца. Так, в список недавно снесенных зданий вошли манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, торговые бани Екимовой на Петроградской стороне и здания Васильевского винного городка на Уральской улице. Депутаты отмечают, что к сносу готовятся исторические корпуса Производственного комплекса общества русских аккумуляторных заводов "Тюдор" на улице Профессора Попова, а также Дом Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина.

Авторы обращения просят положить конец "сложившейся в Петербурге практике вседозволенности", которую, по мнению депутатов, застройщикам обеспечивает руководство КГИОП.

Ранее мы писали, что Смольный планирует снести восемь домов ради нового Большого Смоленского моста через Неву. Градозащитники, в частности, ВООПИиК, выступают за сохранение исторических домов. Они считают, что можно обойтись без демонтажа.

Фото: Следственный комитет России