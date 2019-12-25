Смольный планирует снести восемь домов ради нового Большого Смоленского моста через Неву

Экспертиза КГИОП показала, что снос восьми домов на проспекте Обуховской Обороны допустим для строительства Большого Смоленского моста. Речь идет о домах 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69В и 71.

Информация содержится в акте экспертизы проекта объединенных зон охраны. При этом дом №68 рекомендовано перенести из зоны строительства.

Градозащитники, в частности, ВООПИиК, выступают за сохранение исторических домов. Они считают, что можно обойтись без демонтажа.

Ранее Piter.tv рассказывал о каждом доме и показывал его.

Фото: Piter.tv