  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный планирует снести восемь домов ради нового Большого Смоленского моста через Неву
Сегодня, 16:30
30
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Смольный планирует снести восемь домов ради нового Большого Смоленского моста через Неву

0 0

Экспертиза КГИОП показала, что снос восьми домов на проспекте Обуховской Обороны допустим для строительства Большого Смоленского моста. Речь идет о домах 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69В и 71.

Информация содержится в акте экспертизы проекта объединенных зон охраны. При этом дом №68 рекомендовано перенести из зоны строительства. 

Градозащитники, в частности, ВООПИиК, выступают за сохранение исторических домов. Они считают, что можно обойтись без демонтажа. 

Ранее Piter.tv рассказывал о каждом доме и показывал его. 

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии