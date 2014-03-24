Глава Минфина США предупредила об опасностях, связанных с криптовалютами и интернетом

Джанет Йеллен рассказала о вызовах, стоящих перед национальной безопасностью США, из-за новых технологий.

Глава Минфина США предупредила об опасностях, связанных с использованием криптовалют и интернетом. Об этом Джанет Йеллен рассказала на конференции по инновационной политике в финансовом секторе экономики.

Мы живем в условиях взрывообразного роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных. ...Мы наблюдаем все больше и больше изощренных кибератак, направленных против учреждений, которые поддерживают наше общество: больницы, школы, банки и даже наше правительство Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница уточнила, что все больше увеличивается проблема неправомерного использования криптовалют и виртуальных активов. Йеллен добавила, что также видит перспективы развития новых технологий в данной сфере. Однако сейчас они могут применяться для финансирования терроризма, отмывания прибыли наркоторговцев.

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