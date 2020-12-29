В США на 20-долларовой купюре появится портрет афроамериканской активистки по борьбе с рабством

Псаки отметила важность того, чтобы банкноты отражали историю и разнообразие США.

Минфин США принял решение ускорить выход купюры достоинством в $20 с изображением афроамериканки, активистки движения за освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила важность того, чтобы банкноты отражали историю и разнообразие США. Также она добавила, что на данный момент Минфин изучает возможность ускорить процесс выпуска купюры.

Поместить портрет афроамериканской активистки на купюру предложил во время своего президентства Барак Обама. При вступлении в должность следующий президент США Дональд Трамп отложил этот процесс до 2028 года. Сам Трамп заявлял, что "очень уважает изображенного в данный момент на купюре президента Эндрю Джексона".

Трамп открыл во Флориде "офис бывшего президента".

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