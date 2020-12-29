Трамп открыл во Флориде "офис бывшего президента"

Экс-президент США Дональд Трамп открыл в городе Палм-Бич во Флориде "офис бывшего президента". Он предназначен для будущих публичных выступлений политика. Об этом пишет The Hill.
В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления.
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Отмечается, что в сферу ответственности офиса также будут входить общественная и пропагандистская ответственность экс-президента, которая направлена на продвижение интересов Штатов и команды Трампа.
Также в пресс-релизе офиса написано, что Трамп "всегда будет защитником американского народа".
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Фото: pixabay.com
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