Кандидат в главы Минфина США поддержала санкции против России

Она также заявила, что "привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков".

Кандидат в главы Минфина США Джанет Йеллен поддержала санкции против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ее письменные ответы сенаторам.

Йеллен заявила, что "привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков". Ограничения, которые планирует ввести Вашингтон, связаны с "территориальной агрессией в Восточной Украине и Крыму и другими угрозами национальной безопасности США"

Напомним, что Йеллен занимала пост председателя Федеральной резервной системы. В случае назначения на новую должность она собирается изменить нынешнюю санкционную политику.

Ранее Кравчук рассказал о новых санкциях против России.

Видео: YouTube / PBS NewsHour