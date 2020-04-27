Сербский политик оценил гуманитарную помощь России в борьбе против коронавируса.

Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на слова посла Александра Боцан-Харченко. Дипломат отметил, что слова благодарности российским военным высказал первый вице-премьер Сербии и по совместительству глава МИД Иван Дачич.

Известно, что встреча российского посла и главы МИДа Сербии состоялась в понедельник, 27 апреля. Заседание прошло за закрытыми дверями. Стороны сошлись во мнении, что мировая эпидемиологическая обстановка улучшается благодаря принимаемым мерам.

Министр Дачич отметил и значимость прибытия команды российских экспертов в Сербию, которые передали опыт службам прокомментировал посол

Дачич отметил, что благодарен России за гуманитарную поддержку в сложное для Сербии время. Он напомнил, что Кремль передал в подарок иностранным коллегам медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

В Минобороны России рассказали, что к утру 27 апреля военнослужащие совместно с сербским отрядом смогли продезинфицировать 110 объектов в 23 городах. Военные медики из России принимали участие в лечении пациентов с коронавирусом в Сербии.

В Сербии российские специалисты продезинфицировали военный учебный центр.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России



