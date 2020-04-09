Военные медики из РФ осмотрели пациентов, а специалисты РХБЗ продезинфицировали территорию.

Военных эпидемиологов РФ направили в сербские города Валево и Чуприя. В данных регионах наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Минобороны России решило направить для медицинской поддержки сербским коллегам собственных врачей и специалистов из войск радиационной, химической и биологической защиты.

На данный момент известно, что отдельная группа вирусологов направлена в Валево. Еще две - занимаются приемом и осмотров пациентов в городской больнице города Чуприя. Российские врачи дали рекомендации сербским медикам по диагностике заболевания, профилактике и карантинным мерам в учреждениях Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. За первые дни работы специалистов они успели осмотреть около 17- зараженных пациентов.

При помощи спецтехники военные специалисты провели дезинфекцию более 77 тысяч квадратных метров в помещениях, а также 17 тысяч квадратных метров на прибольничных территориях. Эксперты предложили обработать Военно-медицинскую академию ВС в Белграде.

Сын президента Сербии заразился коронавирусом.

Видео и фото: YouTube/ Минобороны России